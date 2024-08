A Radio Bruno è intervenuta la giornalista di CalcioAtalanta.it Marina Belotti, per fornire informazioni riguardo a due questioni sensibili che legano la Fiorentina al club bergamasco, ossia quelle legate al portiere Musso e all'ala gigliata Nicolas Gonzalez.

‘Gonzalez ha dato l’ok all'Atalanta, ma dovrà abbassarsi l'ingaggio'

“Il presidente Percassi al momento sta cercando di lavorare su più profili, sia per prepararsi alla partenza di Koopmeiners, sia per aumentare il peso offensivo della squadra. L'Atalanta si è informata con la Fiorentina per il giocatore, anche perché Nico è un profilo perfetto per l'Atalanta. Il giocatore argentino avrebbe già dato l'ok al trasferimento a Bergamo, sia per giocare la Champions, sia per farsi allenare da Gasperini. L'argentino dovrebbe però decidere di abbassarsi lo stipendio, perché a Bergamo nessuno percepisce tre milioni d'ingaggio”.

‘La pedina per abbassare il prezzo di Gonzalez può essere Musso’

"Juan Musso potrebbe essere una pedina importante per abbasare il prezzo del cartellino del numero 10 della Fiorentina. Musso è un titolare e Gasperini vuole interrompere il dualismo con Carnesecchi. Lo stesso portiere argentino vuole giocare con maggiore continuità, la sua valutazione è intorno ai 12 milioni. La Fiorentina è interessata a Musso, magari come operazione slegata da quella di Nico Gonzalez".