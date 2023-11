Il Cagliari si fa riprendere dal Monza in casa: Ranieri fa un favore alla Fiorentina: Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Da poco conclusosi l'anticipo della domenica a pranzo fra Cagliari e Monza. Sardi passati in vantaggio dopo pochi minuti con un gol del centrale Dossena, ma ripresi nel secondo tempo con una rete del subentrato Maric.

E' 1-1 il punteggio finale, che non può non dispiacere alla Fiorentina, che così non si fa raggiungere dai lombardi. Cagliari che va in doppia cifra, mentre Monza resta sotto ai Viola, a due distanze.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 31, Juventus 29, Milan 26, Napoli 24, Fiorentina 20 , Atalanta 20, Bologna 18, Roma 18, Monza 18, Lazio 17, Torino 16, Frosinone 15, Genoa 14, Lecce 14, Sassuolo 12, Udinese 11, Empoli 10, Cagliari 10, Verona 8, Salernitana 8.