Amatucci e Lucchesi titolari in una brutta Ternana: solo un punto amaro nello scontro salvezza. Sconfitta folle per il Pisa di Aquilani

Si sono appena concluse anche le tre partite delle 16:15 di questo sabato di Serie B. Pomeriggio particolarmente indigesto per i ragazzi di proprietà della Fiorentina.

Periodo buio per la Ternana

Lorenzo Lucchesi e Lorenzo Amatucci sono partiti dal primo minuto in Ternana-Lecco e hanno giocato tutta la partita, che ha decisamente deluso le aspettative. Solo uno 0-0 contro l'ultima della classe e mancata rincorsa al Pisa, appena fuori dalla zona playout. C'è spazio anche per Distefano negli ultimi minuti più recupero, ma poco possono i ragazzi viola in una partita molto complicata, dove il Lecco ha più occasioni dei rossoverdi, che soffrono per larghi tratti.

Che sconfitta per il Pisa

All'Arena Garibaldi, invece, il Pisa perde 1-2 contro il Venezia. Ospiti in vantaggio con Pojhanpalo intorno all'ora di gioco, pareggia Bonfanti poco dopo. Al 92°, Olivieri la vince con una fantastica rovesciata che manda in ghiaccio i tifosi nerazzurri. Così il Pisa scivola al quindicesimo posto.