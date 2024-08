L'Inter abbatte il Lecce, il Genoa continua la sua marcia trionfale contro il Monza.Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Finiti anche i due posticipi di Serie A di questa seconda giornata. L'Inter si riscatta dopo il pari contro il Genoa e domina il Lecce a San Siro. Decisivi i gol di Darmian e Cahlanoglu per il 2-0 finale.

Il Genoa, invece, continua la sua marcia trionfale di inizio stagione stancando Monza. Al Grifone basta il gol del neo arrivato Pinamonti per fare all in e vincere la prima partita stagione per 0-1.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Parma 4, Genoa 4, Inter 4, Udinese 4, Atalanta, Verona 3, Juventus 3, Lazio 3, Torino 1, Fiorentina 1, Empoli 1, Monza 1, Milan 1, Bologna 1, Cagliari 1, Roma 1, Como 0, Lecce 0, Napoli 0, Venezia 0.