Rasmussen: "In questi anni ho fatto tanta esperienza. Gioco a calcio per vincere trofei, il Brondby è la squadra giusta"

Nella giornata di ieri è arrivata l'ufficialità: Jacob Rasmussen si è trasferito a titolo definitivo al Brondby. L'ormai ex giocatore della Fiorentina ha parlato così ai canali ufficiali del club danese: “Sono cresciuto calcisticamente a Funen e sono andato all'estero molto giovane. In questi anni ho maturato un'esperienza che voglio mettere a disposizione di un club che lotta per i vertici della classifica. Quando ho saputo dell'interesse del Brondby ho capito subito che si trattava della squadra giusta, considerando la sua rosa e le ambizioni. Io gioco a calcio per vincere partite e trofei”.