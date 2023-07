UFFICIALE: Un esubero lascia a titolo definitivo la Fiorentina. VIDEO

Adesso è anche ufficiale: Jacub Rasmussen lascia la Fiorentina ed è un nuovo giocatore del Brondby. Lo ha comunicato la società danese tramite una nota sul proprio sito, nella quale si legge: “Il 26enne difensore centrale danese Jacob Rasmussen torna in Danimarca dopo molti anni all'estero, dove è stato sotto contratto alla Fiorentina negli ultimi anni, ma in prestito, tra gli altri al Vitesse e più recentemente al Feyenoord. Jacob Rasmussen si unisce al Brøndby IF con effetto immediato firmando un contratto quadriennale e si è unito alla squadra questa mattina al campo di allenamento”.

Nello stesso comunicato le parole del giocatore: “Sono cresciuto a Fionia e sono andato all'estero in età relativamente giovane. Mi ha portato dal calcio norvegese e tedesco alla Serie A e all'Eredivisie, che ha sviluppato immensamente il mio gioco e me stesso. Sono a un punto della mia carriera in cui ho molta esperienza che voglio mettere in gioco in un club che vuole giocare al top del rispettivo campionato”.

Rasmussen lascia la Fiorentina senza aver mai indossato la maglia viola in gare ufficiali e quest'anno non era stato convocato per il ritiro al Viola Park. Il difensore centrale mancino firma fino al 2027 e prenderà la maglia numero 4 della squadra gialloblu. Il Brondby pagherà circa 3 milioni per il calciatore.