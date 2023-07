La Fiorentina è pronta a liberarsi definitivamente di Rasmussen: ecco la destinazione e le cifre

Per Jacob Rasmussen è pronto il definitivo ritorno in patria, in Danimarca, dove lo aspetta il Brondby. Il club danese, secondo quanto riportato da BT.dk, avrebbe raggiunto l'accordo con la Fiorentina per il passaggio a titolo definitivo per una cifra intorno ai 3 milioni di euro.

Il difensore, arrivato a gennaio 2019 dall'Empoli, non ha mai esordito con la prima squadra della Fiorentina, passando di prestito in prestito fino all'ultima esperienza al Feyenoord. Per la sua cessione manca solo l'ufficialità.