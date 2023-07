Secondo quanto riporta Il Tirreno, si starebbe muovendo anche il mercato degli scout in casa Fiorentina. Di pochi giorni fa infatti è l'addio di Antonio Tramontano, ormai ex chief scout viola.

Al suo posto potrebbe arrivare Mattia Baldini, figlio di Franco, reduce dall’esperienza come ds della Samp. Potrebbe prendere lui il posto in società come responsabile dell'area scouting.