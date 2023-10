Storico e amatissimo portiere della Fiorentina, Sebastien Frey ha parlato a Radio Bruno.

Ecco cosa ha detto l’ex portierone gigliato: “L’affetto dei tifosi c’è sempre stato e ci sarà sempre. La Fiorentina si può vantare di avere il miglior centro sportivo d’Europa, è magnifico, ne ho visti tanti e posso confermarlo. È un contesto che dà sensazione di ampiezza, si riesce a vedere anche il Duomo da lì. Provo una sana invidia per questa struttura, che non ho mai avuto con le mie squadre a Firenze. Se un calciatore è in trattativa, il centro sportivo può fare subito la differenza per la scelta. Mette in condizione di poter esprimere le proprie qualità e lavorare al meglio. Il centro di riabilitazione è all’avanguardia, ha dei macchinari all’avanguardia. Fa capire che la Fiorentina sta diventando grande”.

“Vedo bene la squadra, che sta avendo l’impronta di Italiano. Sta portando avanti un progetto con concretezza. Sono molto contento per Bonaventura, in cui rivedo Borja Valero, per attaccamento e il segno che sta lasciando sulla città. È silenzioso ma ha preso la squadra in mano. Sta raggiungendo l’apice della sua carriera anche come leadership. Gonzalez non è una novità, ha grandi qualità e sta facendo molto bene. È sereno, così come Quarta, che può esser stato discontinuo ma nel ruolo giusto sta avendo grande continuità di rendimento. A Napoli sarei stato contento di ottenere un punto, figuriamoci, la Fiorentina ha dominato la partita".

“La piazza di Firenze non ha a volte equilibrio, si passa da picchi di entusiasmo a mettere tutto in discussione. Quest'anno cercherei di arrivare in Europa League, e sarei molto contento di questo. La competizione di squadre come Lazio Roma e Atalanta è importante. Il progetto sta procedendo bene ma serve ancora del tempo. Andrei per gradi, con calma, il lavoro è buono. Christensen? L'arrivo del danese l'ho capito poco. Per ciò che ho visto finora, ritengo che sia più o meno agli stessi livelli di Terracciano. Sto vedendo molto bene Pietro, sta diventando decisivo, fa cose importanti. Si è guadagnato la maglia da titolare, sta facendo bene”.