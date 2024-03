Sfilata di ex allenatori della Fiorentina alla camera ardente per Barone FOTO FN

Diversi personaggi sono arrivati al Viola Park per rendere il proprio omaggio alla salma dell'ex dirigente della Fiorentina, Joe Barone.

Tra questi anche ex allenatori della prima squadra, come Giuseppe Iachini, con il quale Barone aveva un rapporto praticamente fraterno, ma anche della Primavera come Emiliano Bigica.

Emiliano Bigica al Viola Park per Barone. Foto: MS/Fiorentinanews.com

Nel frattempo continuano ad affluire anche tanti tifosi, gente comune: un corteo costante, ordinato e profondamente rispettoso.