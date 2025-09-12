Il calciatore del Liverpool, anche ex Fiorentina e Juventus, Federico Chiesa non sta trascorrendo un periodo semplicissimo. Nella prima stagione coi Reds ha trovato pochissimo spazio nelle gerarchie di Arne Slot, capace comunque di vincere la Premier League.

L'ex Fiorentina Chiesa resta al Liverpool… ma con brutte notizie

Il nuovo inizio di stagione era sembrato molto promettente, con il gol decisivo alla prima stagionale contro il Bournemouth. Poi, però, la notizia: Chiesa è stato escluso dalla lista UEFA per la Champions League. Una scelta difficile, come l'ha ribattezzata proprio Slot in conferenza stampa.

Slot prova a chiarire: “Non era contento, ma spero abbia capito”

“Per un allenatore, comunicare decisioni del genere è una delle scelte più difficili da fare. A Federico ho spiegato le mie ragioni e ovviamente non era contento di sentirselo dire, ma questo non vuol dire che non abbia condiviso la scelta. Spero e credo che sia stato comprensivo. E in ogni caso ho ricevuto belle risposte: si è messo a disposizione per il campionato e per le coppe nazionali”.