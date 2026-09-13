Fagioli si è ripreso la Fiorentina e ora è pronto a riprendersi anche la Nazionale. La chiamata in arrivo

Il Corriere dello Sport-Stadio in edicola questa mattina fa il punto su quella che è stata la partita di Venezia per Nicolò Fagioli, regista a cui Vanoli ha reso le chiavi del centrocampo viola.

Che partita a Venezia!

E l'ex Juventus è tornato a disegnare calcio in mezzo alla squadra viola, non solo in fase di impostazione, ma anche in quella di interdizione. Se poi al Penzo la scena se l'è presa Mastantuono per la tripletta, la prestazione del numero 44 ha davvero impressionato.

Ritorno in Nazionale

Dopo aver ripreso in mano la Fiorentina, in campo e fuori, con dichiarazioni da leader in conferenza stampa, Mancini è pronto a richiamarlo anche in Nazionale. Fagioli è stato inserito nella lista degli osservati per la Nations League e con tutta probabilità figurerà anche nella lista finale.