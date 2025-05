A Sky il commento del tecnico della Fiorentina, Raffaele Palladino:

"Lo prendo come un valore aggiunto, sapevamo che loro sarebbero partiti forte, è una squadra molto forte però la squadra non si è scomposta, ha messo i difficoltà il Betis. A me la squadra è piaciuta, ha giocato con coraggio e personalità, ci dispiace per la sconfitta. C’è rammarico sul secondo gol, ho parlato con De Gea e mi ha detto che non ha visto partire la palla per la posizione di Bakambu.

Però al di là di questo gol dobbiamo prendere gli spunti positivi che ha offerto la gara, ringraziamo i nostri tifosi e ci auguriamo che giovedì prossimo il Franchi sia l’uomo in più. Noi ci crediamo ed è tutto aperto.

Importanza di Kean? Ha caratteristiche uniche, Gud è un palleggiatore, Beltran e Zaniolo sono seconde punte mentre Moise ha caratteristiche diverse nell’attacco alla profondità. Nel primo tempo abbiamo fatto una buonissima partita con Gud e Lucas, poi Moise ha dato fastidio a tutta la loro difesa. Ma tutti i ragazzi hanno fatto una partita coraggiosa, non ci siamo disuniti, è vero che potevamo prendere gol ma anche farlo. Noi con la nostra voglia e il nostro spirito ci vogliamo provare giovedì prossimo.

Noi da questa partita prenderemo tanti spunti, sono d’accordo che in mezzo al campo c’era superiorità da parte nostra e uomo in più, tante volte l’abbiamo trovato. Abbiamo sfruttato tante volte il cambio gioco con gli esterni, potevamo farlo ancora meglio. Ci sono tanti spunti, tante cose positive e tante su cui lavorare per giovedì ma a me interessa la mentalità della squadra. E’ finito solo il primo tempo, avremo il secondo in casa nostra con i nostri tifosi".