Idea Zaniolo: Fiorentina gradita e l'entourage del giocatore si sta già occupando della situazione

Il prossimo mercato in entrata della Fiorentina? Molto dipenderà ovviamente da come andranno le cose nella prossima finale di Conference. Anche perché vincere questa competizione, non dimentichiamocelo, dà la possibilità di accedere all'Europa League che vede ai nastri di partenza squadre maggiormente competitive rispetto alla stessa Conference.

Zaniolo ipotesi concreta

Il nome di Nicolò Zaniolo, si legge stamani sul Corriere Fiorentino, resta un’ipotesi concreta. Terminata l’avventura all’Aston Villa l’ex Roma farà ritorno al Galatasaray con la speranza di ritrovare una squadra di Serie A pronta ad accoglierlo.

Firenze opzione gradita

Un nuovo prestito, stavolta alla Fiorentina, è un’opzione gradita della quale anche il suo entourage si sta già occupando.