"Indipendentemente da chi sarà il prossimo allenatore, Zaniolo calza a pennello per la Fiorentina"

Nelle ultime settimane da piu fonti è arrivata la notizia di un interessamento della Fiorentina per l’ex giallorosso Nicolò Zaniolo. Questo pomeriggio Radio Bruno ha contattato un suo ex compagno ai tempi della Virtus Entella Michele Troiano per capire qualcosa in piu sul gioiello della nazionale di Spalletti. Questo un estratto delle sue parole:

“Il primo anno che Nicolo si è affacciato tra i professionisti è proprio quell’anno alla Virtus Entella, e devo dire che sin da subito tutta la squadra, nonostante la giovane età, gli attribuì un grandissimo talento oltre che una grandissima attitudine al lavoro e forza fisica importante. Tant’è che quella stagione dopo pochi allenamenti esordì immediatamente riuscendo collezionare anche 5/6 apparizioni. Se mi aspettavo di piu a lui? Nicolò ha fatto un percorso importante nella sua carriera, secondo me ha voglia di tornare nel nostro Paese e di essere di nuovo protagonista in Serie A. Mi auguro di rivederlo in Italia il più presto possibile”.

Ha anche analizzato le possibilità che possa approdare alla Fiorentina: “I grandi giocatori penso che si adattino a qualsiasi allenatore, e viceversa. Quindi credo che a prescindere da chi sia il prossimo mister della Fiorentina , Zaniolo posa essere un innesto importante per i viola. Firenze è una piazza importante, dalla grandissima storia, che negli ultimi anni con Commisso e Italiano sia arrivata a livelli importantissimi. Credo che un giocatore come Nicolo possa calzare a pennello di una squadra come la Fiorentina”.

Ha poi concluso parlando di Italiano: “Con Vincenzo ho anche avuto la possibilità di giocarci ua stagione insieme, quindi lo conosco molto bene. So che persona e credo che sia un tecnico da prendere come ispirazione per molti. Ha iniziato ad allenare in categorie basse, riuscendo a costruirsi il successo con le proprie mani. Mi dispiace molto vada via da Firenze”