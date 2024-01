Walter Mazzarri, allenatore del Napoli, è passato a DAZN dove ha commentato la situazione legata a Cajuste, uscito oggi per crampi, e anche quella relativa al mercato, a pochi giorni da Fiorentina-Napoli di Supercoppa:

Nuovo infortunio in casa Napoli

“Su Cajuste non sono per niente positivo, sembra qualcosa per cui dovrà stare fuori almeno per un pochino. Alla Supercoppa ci inizio a pensare da stasera, veniamo da un ritiro che ci ha permesso di allenarci in maniera migliore. Per noi oggi era fondamentale tornare alla vittoria”.

E Barak?

Infine: “Barak? Non parlo di giocatori che non sono ancora del Napoli. I nostri scout cercano di fare il meglio per portarmi i giocatori giusti. Traorè? Vale lo stesso discorso”.