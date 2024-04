Polverosi: "L'imbarazzo tecnico della Fiorentina stavolta si è protratto anche nella ripresa. E ci sono anche due aggravanti..."

Critiche al gioco della Fiorentina. All'indomani della partita contro il Viktoria Plzen ci sono solo appunti negativi per il gioco espresso dalla squadra.

“Imbarazzo tecnico”

“Se domenica sera a Torino la Fiorentina era stata imbarazzante solo nel primo tempo, ieri a Plzen l’imbarazzo tecnico dei viola si è protratto anche nella ripresa” scrive il giornalista del Corriere dello Sport-Stadio, Alberto Polverosi, sul quotidiano sportivo.

“Due aggravanti rispetto alla partita con la Juventus”

E poi: “Ha giocato male la Fiorentina? No. Più semplicemente non ha giocato. Ha tenuto palla (che non significa giocare)…ha corricchiato, ha gestito e non ha mai osato, non è mai stata davvero pericolosa. Ma rispetto ai primi 45' di Torino, stavolta ci sono due aggravanti. La prima: pur col massimo sforzo di fantasia, non si trovano punti di contatto fra il Viktoria Plzen e la Juventus, i livelli tecnici sono decisamente diversi. La seconda: prima del 30', col 79 per cento di inutile possesso palla, il centravanti viola Belotti aveva toccato due, dicasi due, palloni nel cerchio di metà campo e in ogni caso ne toccherà pochi pure dopo”.