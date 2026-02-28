Rebus per il sostituto di Dodo: su Comuzzo è favorito Fortini che intanto temporeggia ancora per il rinnovo

Non solo l'aspetto del campo, con una possibile titolarità da ritrovare a Udine, ma anche il tema rinnovo, sempre sul piatto e sempre in bilico: il favorito per giocare da terzino destro nel posticipo di lunedì con l'Udinese sembra proprio Niccolò Fortini, decisamente avanti rispetto all'idea di adattare da terzino bloccato Comuzzo.

Ancora lontano dal recupero Lamptey e allora in campo dovrebbe esserci il classe 2006, che a gennaio è stato trattenuto nonostante il pressing di Roma e Napoli ma sul fronte rinnovo Paratici non ha ancora avuto la meglio: il contratto dell'esterno scade nel 2027.