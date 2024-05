Fiorentina-Gonzalez: Un futuro tutto da scrivere. E se arrivassero offerte interessanti...

Fiorentina e Nicolas Gonzalez, un futuro tutto da scrivere. Il club dovrà decidere insieme all'attaccante classe ’98 cosa valga la pena fare. Sul Corriere dello Sport-Stadio si legge che, se in estate arrivasse un’offerta interessante non è detto che i viola si rifiuterebbero di ascoltarla. Tutt’altro.

“Sirene per i calciatori bravi è giusto che ci siano"

L'intermediario che lo ha portato in Italia, Alessandro Moggi, poco più che una settimana fa ha utilizzato queste parole su Nico: “Le sirene per i calciatori bravi è giusto che ci siano, poi sono i giocatori insieme ai club a decidere. Nico è molto contento a Firenze, sono loro a determinare il futuro del mercato. Interessamenti ci sono stati, ci sono e ci saranno, ma il rapporto è stato coronato col rinnovo del contratto dopo la scorsa sessione di mercato”.

Club che non hanno stuzzicato il giocatore

In Inghilterra ci sono già stati estimatori dell'argentino e sono arrivate offerte importanti dal punto di vista economico, però a muoversi erano state società di secondo piano (come il Brentford ad esempio) che non hanno stuzzicato il giocatore.