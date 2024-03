Dopo Kalulu, Pioli rischia di dover affrontare una nuova emergenza difensiva in vista della Fiorentina dopo un infortunio in nazionale

Durante l'amichevole tra Svizzera e Danimarca, non sono arrivate buone notizie per casa Mila, con i rossoneri che vedevano impegnati Kjaer e Okafor nel match. Simon Kjaer, è stato sostituito dal proprio CT dopo poco più di un'ora di gioco in seguito a un infortunio, adesso c'è da monitorare e capire attentamente la sua situazione.

Il suo sembrerebbe però un problema alla coscia e quindi di tipo muscolare. A rischio la sua presenza contro la Fiorentina, con il Milan che dovrà fare a meno in difesa anche dell'infortunato Kalulu.