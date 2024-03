La Juve non è l'unica pretendente italiana per Amrabat e la Fiorentina stavolta potrebbe fare lo sconto

La sensazione è che l'occasione e il momento buono per fare il grande incasso su Sofyan Amrabat siano passati: il marocchino a fine stagione tornerà a Firenze dopo aver deluso con il Man Utd e con un solo anno di contratto. La Juventus è attenta alla situazione del classe ‘96 ma secondo Tuttosport c’è anche il Milan. La Fiorentina non potrà chiedere i 20-30 milioni pretesi dal club inglese e avendone ricevuti già 9 per il prestito annuale, potrebbe concedere anche uno sconto.