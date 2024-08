Gli occhi di un club di Premier League finiscono su un obiettivo della Fiorentina: i dettagli

Dopo il contemporaneo addio di Arthur, Bonaventura, Duncan e Lopez la dirigenza della Fiorentina continua a lavorare per assicurarsi almeno un altro centrocampista da affidare a Raffaele Palladino. L'acquisto di Richardson dal Reims e la, sempre piu possibile, permanenza di Sofyan Amrabat non bastano a colmare le lacune di un reparto da tutti ritenuto come fondamentale. Per questo la coppia Pradè Goretti, dopo aver ormai dato l'addio a Tanner Tessmann, sta continuando a setacciare il mercato per trovare il profilo idoneo alle richieste del tecnico.

Bove è nella lista dei preferiti di Palladino ma la richiesta della Roma spaventa la Fiorentina

Tra i tanti nomi sondati nelle ultime settimane c'è anche quello di Edoardo Bove della Roma, in uscita dalla capitale e tra i preferiti di Palladino. L'unico particolare a frenare la conclusione dell'operazione è la richiesta economica della Roma: i giallorossi per lasciarlo partire chiedono una cifra che, tra parte fissa e bonus, si aggiri attorno ai 15 milioni di euro. Un po' troppo per le casse della Fiorentina, che comunque vorrebbe far un altro tentativo nei prossimi giorni.

L'Everton pensa al giallorosso: contatti in corso con la Roma

Nelle ultime ore però è spuntato l'interessamento di un altro club per Bove, che potrebbe definitivamente convincere la Roma a cederlo. Secondo quanto riportato questo pomeriggio da SkySport sul centrocampista classe 2002 è piombato l'Everton. Il club di Premier potrebbe davvero esaudire le richieste del club giallorosso, e sbloccare la trattativa il prima possibile a suon di milioni. La Fiorentina resta comunque alla finestra.