Il filo sottile che collega la Fiorentina all’Argentina è sempre più evidente dopo gli acquisti di Gino Infantino e di Lucas Beltran. Per parlare del nuovo attaccante della Fiorentina arrivato dal River Plate Fiorentinanews.com ha contattato Pablo Spezzano, giornalista dell’emittente argentina DirecTV e dedito anche allo scouting di nuovi giocatori.

Cominciamo da Beltran. Che ci può dire di lui e del suo arrivo alla Fiorentina?

“La crescita di Beltran mi ha stupito. Ha sfruttato ogni opportunità che gli si è presentata. Prima è stato prestato al Colon per guadagnare minuti e quando è tornato al River la sua crescita è stata resa nota sotto gli occhi di tutti. Ha gareggiato per diventare il 9 del River con Borja e Rondón, due giocatori della Nazionale, e si è conquistato il posto con gol importanti e tanta dedizione. Non so se sarà il nuovo Batistuta, ma so che a Firenze troverete un giocatore che lotta su ogni pallone, mette molta pressione ai difensori avversari e fa gol”.

E che cosa si dice in Argentina sul trasferimento di Beltran alla Fiorentina?

"Beltran è stato uno dei giocatori più importanti del River campione del campionato locale. Credo che fosse il momento giusto, visto che il River avrebbe avuto poca concorrenza nell'ultima parte dell'anno. C'è molta eccitazione per il suo arrivo in Europa”.

Beltran e Infantino sono acquisti che sono stati fatti anche grazie al manager della Fiorentina Nicolas Burdisso. Come giudica il lavoro fatto da lui finora?

“Il lavoro di Nicolas Burdisso è molto serio. Ha una conoscenza importante del calcio argentino e internazionale e con la sua esperienza aiuterà molto la Fiorentina, sempre di più”.