La fine del mercato si avvicina sempre di più e per commentare le mosse della Fiorentina, Fiorentinanews.com ha commentato l'agente ed esperto del settore Eugenio Ascari. Queste le sue parole, in primis sul nuovo attaccante Lucas Beltran: “E' un profilo veramente ottimo, ha 22 anni, ne parlano tutti benissimo. Io ho avuto modo di parlare anche con ex calciatori, come Caniggia, e tutti mi hanno confermato che è veramente bravo. Gioca bene di sponda, è determinato. Non è il giocatore che ha la giocata e ti ruba l'occhio, ma è costante, concreto e partecipativo. In rapporto all'età mi viene da dire che la società viola potrà iniziare con lui un ciclo di diversi anni. Non credo avrà problemi di ambientamento, di solito gli argentini si ambientano subito bene. E' un giocatore che alza il livello medio della strada. All'inizio vedo Nzola titolare, perché per le prime partite non è mai facile, poi dipende tutto da Italiano e anche dal fatto che, come sembra, voglia continuare con il 4-2-3-1. Alla lunga, però, la numero 9 se la prenderà Beltran. Poi ci sono sempre quattro competizioni da giocare, servirà l'aiuto di tutti"

E ancora: “Jovic al momento secondo me può partire. Credo ci sia la possibilità per un ritorno alla Stella Rossa, con Ramadani che verosimilmente sta lavorando a questa operazione. Poi, anche se rimangono solo Beltran e Nzola, non ci scordiamo di Kouamé che può fare la prima punta. Poi se dovessero uscire un paio di nomi là davanti, con i maggiori indiziati che sono Sottil e Ikoné, la Fiorentina potrebbe concedersi anche il lusso di provarci per Berardi e mettere su uno dei reparti offensivi più forti d'Italia”.