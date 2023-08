La nuova operazione di Castrovilli lascia dubbi. E la Fiorentina potrebbe tornare sul mercato per cercare un sostituto

La nuova operazione al ginocchio di Castrovilli ha lasciato l'amaro in bocca in casa Fiorentina, specialmente dopo la trattativa saltata con il Bornemouth per la sua cessione. I tempi di recupero non sono noti, molto dipenderà dalle risposte fisiche del ragazzo, ma filtra ottimismo dallo staff medico.

Nonostante questo, il giocatore sarà escluso dalle liste per la Serie A e per la Conference League, che non saranno più modificabili fino a gennaio, rimanendo dunque fuori rosa. Attualmente è impensabile una sua partenza, ma la Fiorentina potrebbe andare sul mercato per trovare un sostituto. Il nome in pole è quello di Tommaso Baldanzi dell'Empoli. Lo scrive il Corriere Fiorentino.