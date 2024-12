A commento della situazione delicata legata a Cristiano Biraghi e il suo ormai prossimo addio, è intervenuto a Radio Bruno il giornalista Alessandro Bocci:

"Dev’essere successo qualcosa perché le scelte sul campo Palladino le aveva già fatte, ora se capisco bene non sarà nemmeno convocato Biraghi. Penso che lui possa esserci rimasto nel non aver giocato la Coppa Italia, potrebbe essere stata la goccia a far traboccare il vaso. E’ evidente che c’è una rottura, il procuratore esagerando ha allargato il concetto a Parisi. Io posso capire l’amarezza di Biraghi, capisco meno quella di Parisi che tutta la volta che è stato chiamato in causa, ha deluso.

Parisi nell’ultimo periodo aveva fatto un po’ meglio, fossi nella Fiorentina lo terrei perché due servono. E’ chiaro che Biraghi ha una corsia preferenziale per andare, per il contratto in scadenza e per quello che ha dato alla Fiorentina.

La sorpresa non è il possibile addio di Biraghi, ma più quello che ha detto Palladino, seguito dal procuratore: il livello dello scontro credo sia cresciuto perché non è che Biraghi è stato escluso ora, è dal secondo tempo della Lazio che è fuori.

Scelta ragionata? Penso proprio di sì, la Fiorentina è in un nuovo corso e ha nuovi leader. Non credo proprio che perderà lo spogliatoio Palladino".