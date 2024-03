Anche Pistocchi prende di mira Marchetti: "Pessima scelta il secondo giallo a Ricci, ha rovinato la partita"

Il doppio giallo a Samuele Ricci che ha lascoiato il Torino in dieci contro la Fiorentina sta dividendo anche gli addetti ai lavori. Secondo Maurizio Pistocchi, già giornalista per Mediaset, che ne ha parlato su X, la decisione è stata eccessiva:

“Ho rivisto con attenzione le immagini delle due ammonizioni a Ricci: la 1° per una gomitata in un contrasto aereo con Nico Gonzalez, in base all’ interpretazione attuale ci sta, anche se la dinamica del gesto atletico prevede (lo insegnano alle scuole calcio) che per saltare entrambe le braccia devono allargarsi per dare spinta e equilibrio”.

Poi ha concluso così: "La seconda, per una protesta ("Come fa a non essere giallo", sarebbe stato questo il labiale di Ricci, riferito al fallo - poi sanzionato col giallo - di Arthur) dopo aver subito un fallo da Arthur che impedisce la ripartenza, è un errore di Marchetti che stava perdendo il polso della partita. Pessima scelta che ha rovinato la partita".