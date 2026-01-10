Si è aperta oggi alle 15 la ventesima giornata, con un doppio turno: la sfida del Sinigaglia tra Como e Bologna termina 1-1; a Udine, invece, i padroni di casa impattano per 2-2 contro il Pisa.

La cronaca della gara

Parte da subito meglio il Bologna, che dopo nemmeno un minuto costringe Butez al miracolo su Cambiaghi: si aprirà una giornata travagliata per l'esterno ex Atalanta, che prima trova la rete dello 0-1 dopo un bello slalom e un tiro rasoterra - sul quale l'estremo difensore lariano è tutt'altro che perfetto -, poi lascia i suoi in 10, al 60°, per fallo di reazione. Cambiaghi quindi salterà, con ogni probabilità, anche la sfida contro la Fiorentina, in programma domenica 18. Ma clamorosamente, al 94simo, l'ex obiettivo viola Baturina trova un grandissimo destro a giro che ristabilisce la parità e regala un punto al suo Como.

Il Pisa, fuori casa, si mette da subito davanti: dopo appena 13 minuti Tramoni trova un bel tiro a giro che beffa Okoye, non impeccabile. Poco male, però, perché appena sei minuti dopo è uno stacco di testa di Kabasele, su calcio d'angolo, a ristabilire la parità. Al 39simo, poi, l'episodio: calcio di rigore per i friulani con Davis che spiazza Scuffet dal dischetto, regalando il vantaggio ai suoi prima dell'intervallo. Nel secondo tempo, però, i toscani tornano ancora in parità grazie al tap-in molto ravvicinato di Meister, valevole per il 2-2. Nel finale tanto nervosismo, con Dainelli - vice di Gilardino - espulso dalla panchina.

Come cambia la classifica

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 42, Milan 39, Napoli 38, Roma 36, Juventus 36, Como 34, Atalanta 28, Bologna 27, Udinese 26, Lazio 25, Sassuolo 23, Torino 23, Cremonese 22, Cagliari 19, Parma 18, Lecce 17, Genoa 16, Verona 13, Fiorentina 13, Pisa 13.