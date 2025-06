Il dirigente sportivo Pietro Lo Monaco ha parlato a Radio Bruno, intervenendo sul momento generale del calcio italiano e poi sulla panchina della Fiorentina: "La situazione del calcio nel nostro paese è da dilettanti allo sbaraglio. Quanto successo con Spalletti lo dimostra. Pioli farebbe un grande errore ad andare in Nazionale perché non avrebbe il tempo di incidere sui giocatori che ci sono in rosa in vista del Mondiale.

Credo che la Fiorentina abbia già un accordo con Pioli, anche se ogni società dovrebbe avere un piano B. Alla fine credo che il tecnico arriverà a Firenze. Quando fai una scelta la devi chiudere. Se salta, però, perché Pradè non potrebbe tirare fuori un nome a sorpresa? Uno tipo Pochettino".