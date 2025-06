La Fiorentina mette gli occhi su un attaccante ex Chelsea, ma non è l'unica italiana interessata

In attesa di conoscere chi sarà il prossimo allenatore, la Fiorentina si guarda intorno in cerca di occasioni sul mercato per la prossima stagione. Come riporta il portale africano africafoot.com, il club viola sarebbe interessato a Hakim Ziyech, esterno destro offensivo che ha da poco salutato l'Al Duhail in Qatar.

Secondo il sito specializzato oltre alla Fiorentina su di lui ci sarebbe anche il Bologna. L'agente del giocatore avrebbe ricevuto chiamate dai direttori tecnici dei club italiani. Il recente calo di forma fisica dell'ex Ajax e Chelsea, però, è evidente.