Colpo di scena in Conference League: una semifinalista della scorsa edizione è fuori... e la Fiorentina ne approfitta!

Clamoroso colpo di scena in Conference League. Nel turno preliminare della competizione europea in cui parteciperà anche la Fiorentina, il Basilea è stato fatto fuori dai kazaki del Tobol.

Nel match di ritorno, disputato in Kazakistan, gli svizzeri hanno vinto per 2-1 (reti di Kade, Augustin e di Deblé per i padroni di casa), ma sono stati eliminati comunque per il 3-1 subito in terra elvetica.

Con questo risultato, arriva anche una fantastica notizia per la Fiorentina. Difatti, in questo modo, la formazione di Vincenzo Italiano è matematicamente testa di serie per il sorteggio del playoff del prossimo 7 agosto. Sapendo così già di evitare club come Eintracht Francoforte, Aston Villa, Osasuna e Lille.

Ricordiamo, infine, che le due partite preliminari alle quali si dovrà sottoporre la Viola si terranno il 24 e il 31 agosto. Intanto, prossimo appuntamento al 7 di questo mese alle ore 14:00, quando avrà luogo il sorteggio di Nyon.