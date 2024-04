Chiamatelo Gonzalo Martinez Quarta: stessa origine e ora anche stesso record per il 'falso nueve' viola

Più falso nueve di Lucas Martinez Quarta probabilmente non ce n'è: dopo Nico Gonzalez e Beltran, è lui il miglior marcatore stagionale della Fiorentina, con ben otto reti. Superato Bonaventura e raggiunto un connazionale storico come Gonzalo Rodriguez, che segnò otto gol tra campionato ed Europa League nella stagione 2014/15.

Un altro gol di testa, simile a quello segnato all'Atalanta in Coppa Italia tra l'altro, per un giocatore che quest'anno ha inciso decisamente più nelle aree avversarie piuttosto che nella propria. E ora il Bruges, dove oltre al fiuto sotto porta servirà qualcosa in più anche in quello che ‘sarebbe’ il suo 'vero' ruolo, quello di centrale difensivo.