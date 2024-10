La firma del Corriere dello Sport-Stadio Alberto Polverosi ha parlato a Lady Radio esprimendosi sulle vicende dell'attualità della Fiorentina e dando alcune opinioni su vari singoli della rosa di Palladino.

‘La Fiorentina gioca un calcio completo, Bove impressiona’

"Bove è un giocatore da Nazionale e può entrare benissimo nel giro, è nello stile di Barella e Frattesi come tipologia di calciatore. Un grande numero 8, ha una corsa incredibile, la sua resistenza atletica mi colpisce più di tutte le altre le sue qualità. Adesso serve calma, i tifosi devono godere dello straordinario momento attuale, ma non scordiamo che la Fiorentina lo scorso anno oggi aveva un punto in più ed era quarta. Quel che è certo è che questa Fiorentina gioca un calcio completo, con tante soluzioni. L’azione del primo gol è stata veramente fantastica".

‘Palladino ha cambiato 9 calciatori con la Roma, adesso a Genova sarà interessante vedere cosa farà’

“Gudmundsson mi piace di più, ha più tecnica e fantasia, Beltran però è un ottimo giocatore e la Fiorentina ha funzionato anche con lui. Il problema ora è questa partita infrasettimanale di campionato. In Conference League Palladino ne aveva cambiati 9, contro una squadra che ne aveva cambiati solo 4. Può essere la partita per Richardson, la Fiorentina ha cambiato sistema ed ora è corta a metà campo senza Mandragora con solo 4 centrocampisti a disposizione. Vediamo come si comporterà Palladino adesso, sarà interessante capire come sistemerà la squadra. Non credo che ora si possa toccare Dodô, merita la Selecao, è assolutamente da Nazionale Brasiliana, sta volando in questo momento, è impressionante. Gosens potrebbe riposare, così come Colpani".