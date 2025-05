Milenkovic va in rete e riporta al successo il suo Nottingham: il Forest può ancora raggiungere l'Europa League

Il Nottingham Forest di Nikola Milenkovic torna alla vittoria in Premier League e lo fa proprio grazie ad una rete dell'ex Fiorentina. Il difensore serbo ha raddoppiato l'iniziale vantaggio di Gibbs White, siglando una rete al minuto 61.

Milenkovic batte il West Ham

Il West Ham, però, non si è dato per vinto e grazie al solito Bowen (i tifosi della Fiorentina se lo ricorderanno bene, ndr) ha riaperto la gara al 86'. Tuttavia, non sono bastati quasi 20 minuti di recupero agli Hammers, la squadra di Nuno Espirito Santo è tornata al successo dopo aver fallito l'aggancio alla Champions League.

Discorso europeo ancora aperto per il Nottingham

Finisse oggi la stagione, Milenkovic e compagni finirebbero in Conference League, ma c'è ancora l'ultima giornata da disputare. In caso di piazzamento al sesto posto, sarebbe Europa League per l'ex Fiorentina. Tuttavia, in questo discorso incide anche la vittoria di ieri a sorpresa del Crystal Palace in FA Cup e quella possibile del Chelsea a Breslavia.