La probabile formazione della Fiorentina: tre punti da conquistare, ma senza prendersi alcun rischio. Barak, Castrovilli e Ikone in pole

Ultimo impegno di campionato prima della finalissima di Atene per la Fiorentina di Vincenzo Italiano, che questa sera affronta il Cagliari di Ranieri. Ampio turnover ci si aspetta in vista proprio dell'appuntamento più importante degli ultimi vent'anni. In porta, ci dovrebbe essere dunque Christensen, con una linea a quattro formata da Kayode, Ranieri, Martinez Quarta e Parisi.

L'ultimo ballo di Castrovilli?

A centrocampo, ci potrebbe essere Duncan, che ha giocato veramente poco ultimamente. Accanto a lui, Bonaventura si candida per una maglia da titolare; in posizione più avanzata, è probabile che vedremo Barak. Sempre in attacco largo a Castrovilli (fuori dalla lista UEFA in vista di Atene), insieme a lui Ikone. Come centravanti ancora Nzola, ma ci sarà sicuramente spazio anche per Belotti a gara in corso.

La probabile formazione della Fiorentina

FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Kayode, Ranieri, M. Quarta, Parisi; Duncan, Bonaventura; Castrovilli, Barak, Ikone; Nzola. All.: Italiano.