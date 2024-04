Viktoria Plzen-Fiorentina: Statistiche, quote e diretta TV

Si avvicina l’andata del quarto di finale della Fiorentina di Conference League contro il Viktoria Plzen. Una sfida sulla carta alla portata dei viola ma nessuno commetta l’errore di sottovalutare la formazione della Repubblica Ceca. La squadra guidata in panchina dall’esperto Miro Koubek, ha intenzione di dare del filo da torcere ai ragazzi di Italiano.

Il sorteggio della competizione sembra propizio, osservando il cammino del Viktoria in Europa, si scopre che ha iniziato la sua avventura continentale dai preliminari. Ha giocato 14 partite e di queste 11 sono terminate con un successo, nelle restanti 3 ha pareggiato. Non è uscita dal campo mai sconfitta. Negli ottavi di finale di Conference ha eliminato gli svizzeri del Servette ai calci di rigori, dopo che i tempi regolamentari erano terminati 0-0, sia all’andata che al ritorno. Nella fase a gironi il percorso è stato eccellente, con vittoria in tutte le gare.

Nel massimo campionato della Repubblica Ceca, il Viktoria è terzo in classifica alle spalle dello Slavia Praga e dello Sparta Praga. Per quanto riguarda l’undici titolare, osservati speciali saranno il centravanti Thomas Chory e gli esterni d’attacco, Vydra e Sulc. Una squadra che attua una tattica accorta, prediligendo il gioco di rimessa ed affidandosi agli esterni per le ripartenze, dove agiscono il colombiano John Mosquera a sinistra ed il brasiliano Cadu sull’out opposto.

Le quote 1X2 della gara di andata alla Doosan Arena attualmente sono favorevoli ai viola. L’1 in comparazione è dato a 3.73, il pari a 3.20, il successo della formazione di Italiano a 2.00. Durante l'evento sportivo, si effettueranno ovviamente le scommesse live, con opportunità di puntare su diverse opzioni come il risultato finale, il numero di gol segnati, l'andamento del punteggio e altri aspetti specifici dell'incontro in corso e, in tempo reale, le probabilità date oggi, potrebbero dunque mutare.

Le due formazioni non si sono mai affrontate in gare ufficiali prima d’ora. Il match di andata tra Viktoria Plzen e Fiorentina è fissato per il prossimo 11 aprile, con fischio d’inizio alle ore 18:45. La gara sarà trasmessa in diretta, streaming e on demand sulle piattaforme Sky e DAZN.