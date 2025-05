A Radio Sportiva ha parlato l'ex Fiorentina Ciccio Graziani, intervenendo brevemente sulla corsa all'Europa della squadra di Palladino dopo la sconfitta contro la Roma. Queste le sue parole:

“Secondo me la Fiorentina è ancora in corsa per la Champions. Ci sono 4 punti soltanto, avrà lo scontro diretto contro il Bologna. Finché non c'è la matematica non è finita. Certo la sconfitta contro la Roma rende tutto molto più duro e che pesa, oltre a allontanare in modo significativo quelle davanti a tre giornate dalla fine”.