Due pagine dedicate alla Fiorentina sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. “Operazione Atene” il primo titolo, con “Italiano studia le mosse finali. Viola sempre a trazione anteriore”.

In basso: “Commisso c'è. Per la vittoria e la dedica a Joe Barone”. Spazio poi all'intervista ad Adrian Mutu: “Ora ci riprendiamo quello che abbiamo lasciato per strada”.