Ospite dell’ultima puntata di Hangover Viola, la trasmissione di Fiorentinanews.com, il giornalista Mario Tenerani ha detto la sua sulla situazione di Moise Kean: “Non sono né ottimista né pessimista, perché mi sembra una situazione talmente complicata e usurante che è impossibile fare previsioni. Ci sono gli arabi, c’è lo United, qualcuno sussurra che ci sia il Napoli… io dico che comunque è un’operazione che, tra clausola e ingaggio, costerebbe più di 100 milioni. Sappiamo che ci sono club che se la possono permettere, quindi bisogna stare sempre sul chi va là. Mi piacerebbe che, se al 16 luglio non si fosse presentato nessuno, la Fiorentina mettesse in chiaro in maniera definitiva che Kean rimarrà almeno per un’altra stagione”.

“La Fiorentina ha già bloccato Piccoli”

Poi ha aggiunto: “La Fiorentina ha già un piano b e credo che si chiami Roberto Piccoli. I 30 milioni richiesti dal Cagliari sono decisamente troppi, ma credo che in qualche modo la Fiorentina abbia già bloccato l’attaccante rossoblù. Capisco che i tifosi pretenderebbero qualcosa di più, però a mio avviso è meglio un calciatore come Piccoli, che conosce già la Serie A, piuttosto che una scommessa alla Cabral o alla Jovic. Inoltre, la Fiorentina non è una società che ci ha abituato a fare colpi da 50 milioni e da stipendi stellari”.

“Non scordiamoci di Gudmundsson”

“Piccoli non è Kean – continua Tenerani – ma bisogna pensare che quando Kean è arrivato aveva fatto 0 gol in stagione e aveva inanellato fallimenti, se non al Psg dove era andato meglio. Se è cresciuto così tanto Kean, perché non può farlo Piccoli? Poi certo, se si vuole alzare il livello bisogna andare su altri nomi, ma piuttosto che idee strane e azzardi dall’estero preferisco tutta la vita Piccoli. Ricordiamoci poi che in rosa c’è Dzeko, uno che i suoi gol li farà, e c’è anche Gudmundsson, di cui non si parla mai in termini realizzativi ma che a Genova ha fatto tanti gol. Infine mi andrei a prendere una soddisfazione, ovvero Sebastiano Esposito. In questo modo la Fiorentina avrebbe un reparto offensivo variegato”.