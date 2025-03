Palladino si gioca tutto nella settimana thrilling: otto giorni per non sprofondare nell'anonimato. Sul piatto ben due mercati e tanti riscatti

Alla fine Raffaele Palladino si è trovato nella peggior condizione possibile: quella di doversi giocare tutto nella settimana (settimane) più complicata della stagione. Perché se ad oggi qualche barlume di credibilità sui due fronti ancora resiste, al termine dei prossimi otto giorni la situazione potrebbe essere degenerata, come scrive La Nazione.

Il tecnico della Fiorentina si gioca il futuro in Conference, giovedì prossimo con l'obbligo di ribaltare e cancellare la figuraccia di Atene, e soprattutto in campionato dove le sfide con Napoli e Juve sono delicatissime. Chiaro che scivolare ancora di una posizione in campionato e volare fuori dall'Europa, metterebbe in grave discussione almeno un paio di mercati e quindi tanti prestiti, ancora da riscattare. Aprirebbero in sostanza le porte ad un'ennesima rivoluzione.