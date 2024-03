La detentrice dello Scudetto sulla strada della Coppa Italia: la Fiorentina Femminile scopre l'avversaria per la sua finale

Dopo il successo di ieri sul campo della Juve, la Fiorentina Femminile aspettava l'avversaria della finale di Coppa Italia: sarà la Roma, campione d'Italia in carica. Le giallorosse hanno travolto il Milan anche al ritorno per 5-2, dopo il 2-0 dell'andata. L'ultimo ostacolo quindi sarà anche il più pesante per la squadra di De La Fuente, in cerca del primo trofeo viola.