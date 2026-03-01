E intanto il Parma perde pezzi, Cuesta costretto a fare a meno di un difensore titolare per la sfida alla Fiorentina.

Il Parma di Cuesta ha ottenuto un pareggio in rimonta contro il Cagliari, allungando ancora il suo margine sulla zona salvezza. Gli emiliani non saranno la squadra più bella da vedere, ma con tanta organizzazione difensiva e grinta stanno agguantando una salvezza che non era scontata.

La squalifica

Una grinta che però spesso si traduce in tanti cartellini sventolati in faccia ai giocatori parmensi. Venerdì sera è toccato al difensore centrale Lautaro Valenti che, essendo in diffida, salterà la sfida contro la Fiorentina. L'argentino è uno dei titolari fissi nella difesa della squadra di Cuesta, lo staff emiliano dovrà dunque porre rimedio ad una assenza non di poco conto..

La partita contro i viola

Quella contro i viola non sarà una sfida banale. Se da un lato la vittoria del Parma potrebbe di fatto ipotecare una loro salvezza, dall'altra anche la Fiorentina ha urgenza di punti per uscire definitivamente dalle paurose paludi in cui era rimasta impantanata. Uno scontro diretto cruciale nel quale il Parma dovrà fare a meno di un tassello importante.