Il Corriere Fiorentino: Funaro e Commisso si tendono la mano

Sul Corriere Fiorentino si parla anche di stadio, oltreché di Fiorentina-Inter, con il titolo in prima pagina: “Funaro e la lettera viola: ‘Un passo importante’”. A pagina 2: “Nuovo Franchi, Funaro risponde alla lettera della Fiorentina: ‘Un passo importante’". A pagina 9 in taglio alto: “E' qui la festa?” e in sommario: “La grande attesa è finita, oggi la sfida verità ai campioni d'Italia. In campo i migliori, Gud parte dalla panchina”. In taglio basso: “Il derby di Borja: ‘Tifo viola, vincere si può’”.