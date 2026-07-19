De Maio: "Grosso fa sempre giocare bene i suoi. Alla Fiorentina ho capito cosa significa giocare per qualcosa di importante"

Presente all'allenamento di ieri al Viola Park anche Sebastien De Maio, membro della rosa della Fiorentina nella stagione 2016/17. La Nazione ha raccolto alcune sue parole sui viola.

Su mister Grosso

“Per me è un piacere essere qui, per vedere questi colori e questo ambiente: è la prima volta che vedo il Viola Park ed è stupendo, è da tanto che volevo venire. Sto iniziando il percorso da allenatore, è un qualcosa con cui mi voglio confrontare. Per mister Grosso ho solo belle parole: ho avuto la possibilità di incontrarlo anche quando il Sassuolo era in Serie B, ha belle idee, fa sempre giocare bene la sua squadra”.

Sulla Fiorentina

“I difensori della Fiorentina sono forti: Dragusin ho avuto la possibilità di vederlo al Tottenham, e credo che lui e gli altri faranno le fortune viola. La Fiorentina per me è la squadra più grande dove ho giocato, mi ha dato tanto a livello di esperienza, mentalità. Mi ha fatto capire cosa vuol dire giocare per lottare per qualcosa di importante”.