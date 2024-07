Questo pomeriggio il giornalista de La Nazione Benedetto Ferrara, durante un collegamento con Radio Bruno, ha analizzato alcuni temi di casa Fiorentina. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

“A queste cifre, e con questo contratto, difficilmente Kean sarà un comprimario”

“Prendendo Kean abbiamo preso abbiamo comprato un ex enfant prodige, con ambizioni da Nazionale. Negli anni scorsi ha fatto tanti gol al PSG, con una squadra mostruosa alle spalle, poi da li in poi tra Everton e Juventus ha fatto veramente poco. Non mi sento di essere pessimista perchè in questi momenti è inutile esserlo e anche perchè bisognerebbe capire come sarà l’attacco della Fiorentina dell’anno prossimo: se Kean sarà un tassello, o se faremo affidamento totale su di lui. Può succedere di tutti, e mi auguro che la Fiorentina prenda anche un altro attaccante, ma questa operazione mi sa di centro di recupero, e mi auguro che Moise possa risorgere. Il tipo di investimento e di contratto, un quinquennale, sono una grossa spesa per le casse viola: questo mi fa pensare che non sia un giocatore su cui la Fiorentina non punta. Se spendi quasi 18 milioni e fai un contratto a piu di 2 milioni all’anno, per i numeri dei viola non può essere un comprimario”.

“Il centravanti non è l'unico problema: cosa verrà fatto a centrocampo? Sottil e Nico..”

Ha poi parlato del resto della squadra: “In questo momento non do giudizi perchè voglio capire quale sarà anche il centrocampo. Cosa si deciderà di fare con gli esterni, ci sono tante cose da valutare. Anche il discorso Nico Gonzalez: la società ha confermato di puntare su di lui, ma sappiamo che le vie del mercato sono infinite. Sottil sarà in grado di dimostrare finalmente di essere un uomo gol? Palladino ha dimostrato di voler puntare molto su di lui ma adesso deve dimostrare il suo reale valore. Capisco che i tifosi viola siano un po’ arrabbiati per l’ennesimo aiutino alla Juventus, cosa confermata dagli ottimi rapporti tra i due club. Questa nostra alleanza con i bianconeri in altri tempi avrebbe sollevato l’animo di tutta la città. Nonostante questo non mi sento di bocciare un ragazzo di 24 anni che in passato aveva fatto bene, adesso però tocca a lui. Anche la Fiorentina si mette in discussione: dice di aver bisogno di un attaccante che segna e ne prende uno che lo scorso anno non ne ha fatto neanche uno”.

“Qualche anno fa la coppia Kean-Zaniolo avrebbe fatto gola”

Due parole anche su Nicolò Zaniolo: “Se si parlava di una coppia Zaniolo-Kean alla Fiorentina qualche anno fa, a Firenze ci sarebbero stati i caroselli. Adesso tutto quello che possiamo dire, che si possa essere ottimisti o pessimisti, è: speriamo bene. Speriamo che arrivati a questa età entrambi riescano a ritrovarsi e dare il meglio, sopratutto in ottica nazionale visto che il reparto offensivo è carente. Sono operazioni abbastanza tipiche da Pradè che cerca giocatori forti che la Fiorentina non potrebbe permettersi se stessero bene”.

“Non capisco cosa verrà fatto con Beltran: va tutelato”

Ha poi concluso parlando di Beltran: “Un giocatore a cui tutti vogliamo bene, che era stato preso per fare un determinato ruolo e poi spostato in un altro: ovviamente non era il centravanti adeguato per il calcio proposto da Italiano. Quello ideale si chiamava Vlahovic, e con noi aveva fatto tanti gola. Adesso vediamo con il nuovo allenatore in panchina che di solito gioca con un attaccante vero. È giovane, è stato un grande investimento e va tutelato come tale".