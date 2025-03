Fagioli a tutto campo e un attacco che dà certezze, anche in nazionale. Così Palladino rivede in campo la Fiorentina schiaccia-Juventus

Palladino potrebbe riproporre dal primo minuto in campo contro l'Atalanta la stessa Fiorentina che ha schiacciato la Juventus nell'ultima gara giocata prima della sosta per le nazionali. Il nuovo 3-5-2 ha dato le certezze sperate, con un Fagioli a tutto campo ampiamente ritrovato, oltre alla crescita dei singoli come Pablo Marì e Gudmundsson.

Sarà proprio l'islandese insieme a Kean a formare la coppia d'attacco viola, con i segnali incoraggianti per i due che sono arrivati anche con le rispettive nazionali (doppietta per l'italiano e un assist per l'islandese). In difesa Comuzzo se la gioca con Pongracic, con il croato avanti nei sondaggi. Occhio ai diffidati: insieme a Ranieri, ci sono anche Fagioli e Folorunsho. Lo scrive La Nazione.