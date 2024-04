La Nazione: L'allenatore allergico al viola

In prima pagina nell'inserto sportivo de La Nazione leggiamo questo titolo: "Fiorentina Coppa verità".

Sul match di domani: “Fiorentina, sarà la notte che vale la stagione Orgoglio e ambizioni: dipende dall’Atalanta”. Sottotitolo: "L’affanno in campionato Italia e in attesa della ripartenza della Conference è la coppa Italia l’obiettivo vero della squadra viola". In taglio basso: “Verso l’andata di Coppa Italia Bonaventura e Beltran, si punta sulla qualità La svolta a destra passa da Gonzalez e Kayode”. E ancora: “Difficile rinunciare all’ex River Anche col Milan tra i migliori Jack torna dopo la squalifica Nico e il ragazzo hanno riposato”.

Sguardo sui due allenatori: “Italiano, il realista Ora c’è solo Firenze Il futuro? Si vedrà” e “ Gasperini, il ribelle E’ ‘allergico’ al viola Non sarà in panchina”.