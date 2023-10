VIDEO FN - Tifosi del Ferencvaros in corteo per le vie del centro storico di Firenze. Cori contro la Fiorentina

Si sta svolgendo in questi minuti nel centro di Firenze un corteo dei tifosi del Ferencvaros, che stanno sfilando in massa per le vie centrali della città. Qualche magiaro è già arrivato anche in Piazza Indipendenza, dove ci sarà il ritrovo dei magiari per poi spostarsi al Franchi in serata.

Questo il video realizzato da Fiorentinanews.com in San Lorenzo: