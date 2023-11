Per un Garcia che scappa in Francia, c'è un Pioli sotto osservazione: Fiorentina spartiacque per il futuro dell'allenatore del Milan

C'è chi cambia e chi riflette. E a farlo non sono due squadre qualsiasi. Da una parte c'è il Napoli che ha già salutato Rudi Garcia, che nelle prossime ore sarà esonerato in attesa di conoscere chi sarà il prossimo allenatore sulla panchina partenopea. Il tecnico francese ha già lasciato l'Italia in direzione Francia, dove tornerà dalla famiglia a Nizza. In pole per prendere il suo posto c'è Igor Tudor.

Dall'altra c'è il Milan, che dopo il pareggio contro il Lecce riflette sul futuro di Stefano Pioli. Secondo Tuttosport, l'allenatore ex viola sarà sotto osservazione nelle prossime due gare al rientro dalla sosta proprio contro la Fiorentina e poi in Champions contro il Borussia Dortmund.