I convocati del Parma: contro la Fiorentina Pecchia recupera tre giocatori

Attraverso i propri canali ufficiali il Parma ha diramato la distinta con i convocati del tecnico Fabio Pecchia per la gara di questa sera in Coppa Italia contro la Fiorentina, valida per gli ottavi di finale della competizione. Tornano a disposizione Benedyczak, Sohm e Valenti, mentre risulta assente lo squalificato Zagaridis. Di seguito la lista nel dettaglio: Portieri: Chichizola, Corvi, Turk Difensori: Ansaldi, Balogh, Circati, Coulibaly, Delprato, D Chiara, Osorio, Valenti Centrocampisti: Bernabé, Camara, Cyprien, Estevez, Hainaut, Hernani, Sohm Attaccanti: Begic, Benedyczak, Bonny, Charpientier, Colak, Haj Mohamed, Man, Mihaila, Partipilo